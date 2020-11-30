«نصية»: لماذا لا يتم تمكين «الشكري» كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي الموحد؟

طالب عضو مجلس النواب المنشق، عبد السلام نصية، بتمكين محمد الشكري، كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي الموحد، مشيرا إلى أنه حاصل على ثقة البرلمان.

وقال نصية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لماذا لا يتم تمكين السيد محمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي الموحد؟، هو حاصل على ثقة البرلمان وأدى اليمين الدستوري”.

وأضاف “يتم معالجة مسألة عدم عرضه على مجلس الدولة من خلال تصويت المجلس على قبوله والبدء في الحوار بشأن نائب المحافظ ومجلس الإدارة”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، قد أبدى اعتراضه في وقت سابق على مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب ارتهانا لمصالح، مشيرا إلى أنه يؤيد الاختيار بناءً على الكفاءة والنزاهة.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نعم للشراكة الوطنية، كفاءة وتأهيلا ونزاهة، لا للمحاصصة ارتهانا لمصالح وتوزيعا لمغانم على حساب شعب يستغيث ووطنا يئن”.