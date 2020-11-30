السايح: مستعدون لتنفيذ الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021

في إطار جهودها لدعم الحكم الديمقراطي في ليبيا، عقد الخبراء في المجال الانتخابي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر سلسلة من اجتماعات مباشرة رفيعة المستوى مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وناقشت الاجتماعات التخطيط الاستراتيجي والاستعدادات الفنية المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر.

كما تناولت المناقشات بين خبراء الانتخابات التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الامكانية المحتملة لإجراء استفتاء دستوري العام المقبل إذا قررت الجهات المعنية ذلك.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن “المفوضية مستعدة لإنجاز ولايتها والتخطيط وتنفيذ الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، وهي على أهبة الاستعداد لإجراء استفتاء دستوري إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن استعدادنا مشروط مسبقاً بتوفير بيئة أمنية تمكينية وتوافر الموارد الضرورية في حينها من الحكومة لإجراء الانتخابات المطلوبة”.

من جانبه، صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي سيواصل دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات اقتراع وطنية ديمقراطية والتي تعد اللبنات الأساسية لبناء سلام شامل وعملية سياسية من خلال ضمان مشاركة المواطنين لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات العامة في ليبيا “.