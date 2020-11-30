اللواء أحمد المسماري ينشُر تسجيلا مُصورًا يُظهر جانب من عملية أوباري

بنغازي 30 نوفمبر 2020 (وال)- نشر الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين، تسجيلا مُصورًا يُظهر جانب من عملية اقتحام وحدات القوات المسلحة لأحد الأوكار الإرهابية والقبض على من بداخلة في مدينة أوباري.

وأشار اللواء أحمد المسماري – عبر صفحته الرسمية في فيسبو ك – إلى أن المجموعة التي تم القبض عليها تتبع تنظيم القاعدة، وليست ضمن المجموعة الليبية المقاتلة المنطوية تحت ذلك التنظيم، وأن من بين تلك الشخصيات المطلوب دوليًا حسن الوشي الذي يُعد من أبرز قادة تنظيم القاعدة في المغرب العربي. (وال- بنغازي) ر ت

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