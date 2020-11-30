المحجوب: القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة في صحراء الجنوب

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة وجهت ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة في صحراء منطقة الجنوب.

اللواء المحجوب وفي تصريحات متلفزة نقلتها وكالة “الأنباء الليبية” أمس الأحد أضاف: “أنه رغم صعوبة السيطرة على صحراء الجنوب الليبي نظرًا لاتساعها الكبير، لكن القوات تمكنت من جمع المعلومات اللازمة وتحديد الهدف بدقة فاجأت تلك المجموعات المتطرفة”.

وأوضح أن المجموعات القتالية المختلفة عملت منذ فترة على تجميع المعلومات وتحديد مواقع عناصر تنظيم القاعدة في صحراء الجنوب، لتقوم القوات المسلحة بعملية ناجحة ودقيقة ومفاجئة استطاعت بها تحقيق السيطرة على تلك المنطقة الشاسعة”.

وكشف أن هناك شخصًا يدعى حسن الوشي هو من يقوم بدور الداعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.

اللواء المحجوب اختتم قائلًا: “إنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابي، وتم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية