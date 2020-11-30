داخلية الوفاق تبحث مع الجمارك تأمين المنافذ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين كلاً من نائب رئيس مصلحة الجمارك عميد إمحمد الشيباني ومدير إدارة الشؤون الفنية عميد سالم البصير ومدير مكتب عام مصلحة الجمارك عميد هشام الفطيس لبحث سبل التعاون لتأمين المنافذ.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك في تأمين المنافذ بالدولة ومنع عمليات التهريب وإدخال البضائع الغير قانونية والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذه المنافذ بما يتماشى مع القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير ومنع حدوث أي خروقات أمنية بها بما يضمن الحفاظ على أمن وصحة المواطنين ومناقشة عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.