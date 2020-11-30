الغرفة الأمنية ببنغازي تعقد اجتماعها الدوري

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اجتماعها الدوري بمقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة، ورئيس الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى وحضور عدد من المسؤولين الأمنيين.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية التي تؤرق المواطن بمدينة بنغازي، وخلص المجتمعون إلى العديد من القرارات، أبرزها تأجيل موضوع حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيا، والتأكيد على تواجد الدوريات في كل مناطق مدينة بنغازي.

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