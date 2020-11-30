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مباحثات سعودية روسية حول الملف الليبي

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع سفير المملكة العربية السعودية في موسكو عبد الرحمن الأحمد عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبينت وزارة الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بموسكو التطرق إلى الجوانب الرئيسية للوضع الناشئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على حل النزاعات العسكرية والسياسية في اليمن وليبيا بحسب وكالة سبوتنيك.

وجاء في بيان الوزارة أنه “تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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