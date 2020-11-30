بسبب تعاقده مع شركات تركية .. رشوان يتهم الرعيض بتأييد التدخل التركي في ليبيا

اتهم عيسى رشوان الخبير الاقتصادي، رئيس ما يسمى بمجلس أصحاب الأعمال عضو مجلس النواب المقاطع محمد الرعيض بتأييد التدخل التركي في ليبيا والتحريض على الجيش

وأكد رشوان، أن دور الرعيض يتمثل في إيجاد أو خلق مصوغات قانونية لسيطرة المجلس على العديد من التوكيلات التجارية أو الحصول على حصرية التعامل والإجراءات، في محاولة لإثبات تواجد المجلس على الساحة السياسية والتجارية، مشيرًا إلى أن الرعيض “أحد حيتان الاعتمادات المستندية من البنك المركزي الليبي التي يشوب أغلبها شبهة الفساد والاتجار بالعملة الصعبة”

ولفت رشوان إلى أن الرعيض، فشل في مساعٍ شبيهة مع مصر بخصوص حصرية توريد القوى العاملة المصرية الوافدة إلى ليبيا للعمل، إلا أنه فشل في ذلك.

وافاد رشوان بأن هدف تركيا النفط الليبي أو إقامة حرب في البلاد

ووقّع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون العربية التركية، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي التركي “14”، بعد أقل من أسبوع، على توقيع اتفاقية أخرى مع منظمة “الموصياد” التركية المشبوهة، والتابعة للاستخبارات التركية

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