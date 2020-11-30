صنع الله يلتقي رئيس «إيني» ويتناول معه استئناف المشاريع المتوقفة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صباح اليوم الاثنين المدير التنفيذي لشركة إيني الايطالية كلاوديو ديسكالزي، وذلك في مقر المؤسسة بطرابلس. وناقش الطرفان التعاون المشترك، لا سيما ما يخص استئناف المشاريع المتوقفة.

وتناول الاجتماع الذي حضره عضوا مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان «جملة من المواضيع الملحّة والتي كان في مقدمتها استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الانتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الاصعد»، حسب بيان للمؤسسة.

وقال صنع الله: «نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع شركة إيني، ونسعى الى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية البناءة إلى أبعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا».

علاقات اقتصادية خاصة مع إيطاليا

بدوره، عبر ديسكالزي عن فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط والغاز، مضيفا: «تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة علاقات اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وإيني».

وأشار إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، «إضافةً الى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات و لتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة».

من جانبه قال بن شتوان، إنه سيعمل على «وضع خبرته التي اكتسبها طيلة السنوات الماضية بقطاع النفط الليبي للارتقاء باعمال الشركة من خلال التعاون الوطيد مع أعضاء لجنة الإدارة وكل العاملين بها، ومن خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ، والشريك الاستراتيجي شركة ايني».

زيادة إنتاج الغاز

كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز، وفق البيان.

أما عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير فأشار إلى «الجهود استثنائية للمحافظة على معدلات الانتاج وزيادتها في بعض الحقول النفطية ، مع الاخذ في الاعتبار بأن تتناسب مع طبيعة الحقل وحسب اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات والبروتوكولات الصحيحة التي تساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن النفطية».

وأكد المدير التنفيذي لشركة إيني أن الشركة «ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ، فهي أحد ابرز حلفائنا حول العالم».

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