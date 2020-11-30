اجتماع يبحث التغطية الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية

اجتمع رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني محمود أمجبر، مع عضو اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية ابديوي محمد، وعدد من المسؤولين عن الانتخابات.

وذلك لمناقشة ووضع خطة للتغطية الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية قبل بدء الحملات الانتخابية من خلال التخطيط، وقد تم الاتفاق على إنشاء شراكة بين هيئة الإعلام والثقافة واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، يتم إعدادها والتجهيز لها خلال الفترة القريبة القادمة.

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