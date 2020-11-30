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لجنة التطعيمات تناقش آلية استلام وتخزين لقاح كورونا مع منظمة اليونيسف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقشت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات برئاسة سليمان أبو سريويل، مع منظمة اليونيسف وبحضور أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا وخبراء المنظمة، آليات استقبال وتخزين وتوزيع مطعوم فيروس كورونا.
حيث تم تشكيل لجان للتدريب ومتابعة حلقة السلسلة الباردة، ولجان للسلامة.
الجدير بالذكر أن ليبيا حجزت أكثر من مليونين و700 ألف جرعة لتطعيم فئات الاختطار، المتمثلة بالعاملين الصحيين ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، ومن يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحبالى، بمعدل جرعتين لكل شخص .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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