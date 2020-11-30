مؤسسة النفط تبحث مع شركة إيني استئناف المشاريع المتوقفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه المدير التنفيذي لشركة إيني الايطالية كلاوديو ديسكالزي استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الانتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة ، والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الاصعد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز .

وأكد ديسكالزي التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافةً إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وأشار ديسكالزي خلال اللقاء إلى العلاقات بين الجانبين قائلا “تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة علاقات اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وايني”.

وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت وتقوم بها الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل العاملين بقطاع النفط الليبي، والمحافظة على المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية، مؤكداً بأن شركة ايني ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً بأنها احد ابرز حلفائنا حول العالم.

من جانبه قال صنع الله نسعى إلى استمرار الشراكة الاقتصادية البناءة مع شركة إيني إلى أبعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته، محمد بن شتوان أنه سيضع كل خبرته التي اكتسبها طيلة السنوات الماضية بقطاع النفط الليبي للارتقاء بأعمال الشركة من خلال التعاون الوطيد مع أعضاء لجنة الإدارة ، وكل العاملين بها، ومن خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ، والشريك الاستراتيجي شركة ايني الإيطالية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير أن المستشارين والمختصين بالمؤسسة يقومون بجهود استثنائية للمحافظة على معدلات الانتاج، وزيادتها في بعض الحقول النفطية، مع الاخذ في الاعتبار بأن تتناسب مع طبيعة الحقل وحسب اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات والبروتوكولات الصحيحة التي تساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن النفطية.