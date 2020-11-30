داخلية الوفاق: باشاغا يبحث مع السفير التونسي مشاكل معبر راس اجدير

عقد وزير الداخلية بجكومة الوفاق فتحي باشاغا اجتماعا اليوم الإثنين مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، رصدتها “الساعة 24″، أن اللقاء شهد مناقشة أوجه الدعم الأمني وحلحلة بعض المشاكل الحاصلة بمعبر رأس إجدير البري، بما يضَمن تسهيل إجراءات وحركة عبور المواطنين.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن اللقاء نوقش خلاله سبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس، والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية: “أعرب السفير التونسي عن سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بما يعزز الاستقرار الأمني، كما أثنى باشاغا على الدور الذي تقوم به جمهورية تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا” على حد قولها.