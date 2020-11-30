السراج يلتقي وفدا من شركة إيني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، يضم كلا من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام ايني للموارد الطبيعية اليساندرو بوليتي، ومدير العلاقات لابو بيستلي، وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا.