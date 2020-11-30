بعد عودته للعمل.. مصنع الميثانول يستعيد 70% من قدرته

بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر، يعود مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت للنفط والغاز للعمل من جديد، إذ يُعد مصنع الميثانول الأول واحد من أهم المنشآت الصناعية مجمع البتروكيمياويات بمرسى البريقة، حيث بدأ إنتاجه لأول مرة في العام 1977، حيث يتم إنتاج الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة للشركة كمادة خام.

ويشمل مجمع تصنيع البتروكيماويات التابع للشركة ستة مصانع، اثنان لإنتاج الميثانول وأربعة آلت تبعيتها للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وبحسب الشركة، فإن الطاقة الإنتاجية لكل مصنع قبل الإغلاق كانت تبلغ ألف طن متري يوميا، إذ يتم تصدير معظم الإنتاج للمصنعين بالخارج، ليتم تصنيع العديد من المركبات الكيميائية والمستحضرات الطبية وكوقود للمركبات.

وقال مراقب عمليات مصنع الميثانول الأول، عيسى الفارسي، في تصريح لـ218، إن الإنتاج وصل مع صباح اليوم إلى 70% أي ما يعادل 700 طن متري يوميا.

وتشهد ليبيا على صعيد كافة المنشآت والصناعات النفطية، تطورا ملحوظا سواء على صعيد مستويات الإنتاج، أو على مستوى الصناعات النفطية ومشتقاتها، والمتمثلة، في صيانة وإصلاح الأنابيب، والتسريبات النفطية، والصيانة الدورية للبنية التحتية بكافة الحقول والشركات، إضافة لإعادة تشغيل عدد من المصانع التي كانت متوقفة نتيجة الإغلاقات.

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