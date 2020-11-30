البعثة الأممية: حددنا جلسة الثلاثاء لمناقشة ستة مقترحات بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية

أكدت البعثة الأممية، اليوم الاثنين،استلامها ستة مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة لذلك بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية داعية إلى جلسة لعرضها ومناقشتها الثلاثاء.

وأضافت البعثة في بيان لها، أنها لاحظت من خلال النقاش الذي يجري عبر “الغرفة” أن هناك ما زالت أسئلة واستفسارات تطرح من قبل البعض عن تلك المقترحات.

ودعت البعثة المشاركين بالجلسات إلى جلسة عبر تطبيق الزوم يوم الثلاثاء ابتداء من الساعه العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا لعرض المقترحات السته الإضافية من قبل مقدميها.

وطالب البيان بإتاحة المجال لمقدمي المقترحات لتوضيح بعض النقاط والإجابة على أي اسئلة استيضاحية قد تطرح من المشاركين.

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