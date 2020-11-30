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المصرف المركزي بطرابلس: “الكبير” يناقش العلاقات الاقتصادية مع السفير التونسي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اجتماعا اليوم الاثنين مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد عجيلي والقنصل العام التونسي لدى ليبيا توفيق أبو القاسم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، رصدتها “الساعة 24” أن اللقاء عقد بمقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية نقلا عن بيان للمصرف المركزي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، بما يُعزز علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين في كلا البلدين، على حد ادعائها.

 

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المصرف المركزي تونس طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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