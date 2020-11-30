باشاغا يبحث مع سفير تونس تسهيل الإجراءات بمعبر رأس اجدير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير تونس لدى ليبيا الاسعد العجيلي اليوم الإثنين أوجه الدعم الأمني وحلحلة المشكلات القائمة بمعبر رأس إجدير البري، بما يضَمن تسهيل إجراءات وحركة عبور المواطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين ليبيا وتونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وأعرب السفير التونسي عن سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بما يعزز الاستقرار الامني.

من جهته أثنى وزير الداخلية المفوض على الدور التي تقوم به تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.