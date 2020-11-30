العباني: عقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب سيسرع بالانتخابات البرلمانية والرئاسية

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، اليوم الإثنين، أن يجب على مجلس النواب الظهور على الساحة في هذه الأيام التي يحاول فيها تنظيم الإخوان الإرهابي الانقضاض والهيمنة على كل كبيرة وصغيرة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة.

وقال العباني في تصريحات صحفية، إن اجتماع المجلس المرتقب في غدامس سيفتح آفاقًا وطرقًا مسدودة وسيساهم في إنهاء المرحلة الانتقالية، والتسريع بإعداد قاعدة دستورية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، موضحا أن عقد مجلس النواب جلسة بنصاب مكتمل سيقلب الطاولة على أجندة الإخوان وبعثة الدعم الأممية، كما سيضع حدًا لما تقوم به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز من خلال لجنة الـ75 الممثلة لما وصفه بـ”النفايات الفاسدة ولصوص المال العام”.

وأشار العباني إلى أن اللقاء الذي حدث بين النواب في طنجة المغربية كان بمبادرة بعض النواب لإعادة تفعيل السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، لوضع حد لاختيار ويليامز وجوه مرفوضة من قبل كل الليبيين لتمرير أجندة تمكن الإخوان من إدارة الشأن العام في ليبيا

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