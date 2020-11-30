الجدال: الرئاسي تورط في الموافقة على اعتمادات مشبوهة ينفذها مركزي طرابلس مع تركيا

أكد مختار الجدال عضو المجلس الانتقالي السابق، أن مجلس رجال الأعمال الليبي مجموعة من التجار وأصحاب المصانع المرتبطة بتركيا ومصالحها، مشيرًا إلى أن تحويل الأموال المرتبطة باتفاقيات كهذه، يأتي عبر الاعتمادات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس

وأشار مختال الجدال، إلى أن مجلس الأعمال الليبي يحصل على العملات الصعبة “الدولار” اللازمة للاستيراد من مصرف ليبيا المركزي بأسعار خاصة، مؤكدًا تورط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة في الموافقة على تلك الاعتمادات المشبوهة والتي ينفذها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس

وأكد أنه يتم اختيار الشركات والتجار الموالين لتنظيم الإخوان والأشخاص المدعومين من قبل المليشيات المسلحة للحصول على هذه الاعتمادات، فيما يتم استبعاد الذين ليس لهم علاقة بالجماعة والمليشيات

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