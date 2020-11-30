جولة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي بن وليد داخل المستشفى العام

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

30 November, 2020

أجرى أعضاء جهاز الحرس البلدي بني وليد امس الأحد ، وبإشراف مكتب التفتيش الصحي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد ، جولة تفتيشية رقابية داخل مستشفى بني وليد العام لمعرفة مدى التزامه بتطبيق التعليمات الصحية في عدد من الأقسام .

واستهدفت الجولة قسم الطوارئ ومصنع الأكسجين وبعض العيادات الداخلية والمطعم داخل المستشفى والأقسام ، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية والقياسية الواجب توفرها.

وقدم أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد عددا من الملاحظات لإدارة المستشفى على أن يتم تفاديها خلال الأيام القادمة .