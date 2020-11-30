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جولة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي بن وليد داخل المستشفى العام

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

30 November, 2020

أجرى أعضاء جهاز الحرس البلدي بني وليد امس الأحد ، وبإشراف مكتب التفتيش الصحي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد ،  جولة تفتيشية رقابية داخل مستشفى بني وليد العام لمعرفة  مدى التزامه بتطبيق التعليمات الصحية في عدد من الأقسام . 

واستهدفت الجولة قسم الطوارئ ومصنع الأكسجين وبعض العيادات الداخلية والمطعم داخل المستشفى والأقسام  ، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية والقياسية الواجب توفرها. 

  

وقدم أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد عددا من الملاحظات لإدارة المستشفى على أن يتم تفاديها خلال الأيام القادمة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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