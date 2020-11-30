موظفو الهيئة الإدارية والرقابة على الأغذية يطالبون بإقالة الشنطي والإفراج عن المرتبات

تظاهر موظفو هيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية للمطالبة بإقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي والإفراج عن المرتبات.

وهتف المتظاهرون، خلال التظاهرة الحاشدة أمام مقر النواب الموازي في طرابلس ارحل ياشنطي ارحل ارحل، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا إلا بعد إقالة الشنطي

وكان مدراء الإدارات والفروع والمكاتب والموظفين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، استنكروا هجوم مليشيات مسلحة بقيادة سليمان الشنطي رئيس الرقابة الإدارية على المركز.

وأكدوا في بيان لهم، رفضهم لقرار رئيس الرقابة بإقالة مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعتبار القرار تغطية لجرائم التجار وأصحاب النفوذ وتصفية للحسابات وقطع لجهود المفتشين في محاسبة ومقاضاة أصحاب المستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق التي تمس أمن المواطن الغذائي والصحي.

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