“بيان الرئاسي”: “السراج” بحث مع وفد “إيني” كيفية “إنعاش الاقتصاد الليبي”

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الاثنين مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، يضم كل من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام ايني للموارد الطبيعية اليساندرو بوليتي، ومدير العلاقات لابو بيستلي، وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبحسب بيان “الرئاسي”: “يأتي الاجتماع في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في انعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا” وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، المدير التنفيذي لشركة ايني الايطالية كلاوديو ديسكالزي والوفد المرافق له، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان.

بحسب بيان “المؤسسة” تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع الملحّة والتي كان في مقدمتها استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الانتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة والعمل على زيادتها تدريجياً، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الاصعد، على حد قوله.

ورحب صنع الله، بوفد الشركة، قائلا: “نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع شركة ايني ونسعى الى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية البناءة الى ابعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا” على حد قوله.

ومن جهته عبّر ديسكالزي على “فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط و الغاز”، كما هنأ محمد بن شتوان بتقلّده مهمة رئاسة لجنة الإدارة المشغل بشركة مليته متمنياً له ولزملاءه أعضاء اللجنة وكل العاملين بها بجميع المواقع التوفيق، وعلّق في مستهل كلمته قائلاً : “تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة علاقات اقتصادية وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وايني” بحسب البيان.

وأكد ديسكالزي التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، اضافةً الى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات و لتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وفي كلمة رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته، علّق محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة ، بأنه سيضع كل خبرته التي اكتسبها طيلة السنوات الماضية بقطاع النفط الليبي للارتقاء باعمال الشركة من خلال التعاون الوطيد مع أعضاء لجنة الإدارة ، وكل العاملين بها، ومن خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ، والشريك الاستراتيجي شركة ايني الإيطالية.

كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ)، والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز .

وأضاف عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير حول هذا الموضوع بأن المستشارين والمختصين بالمؤسسة يقومون بجهود استثنائية للمحافظة على معدلات الانتاج ، وزيادتها في بعض الحقول النفطية ، مع الاخذ في الاعتبار بأن تتناسب مع طبيعة الحقل وحسب اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات والبروتوكولات الصحيحة التي تساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن النفطية، وفقا لقوله.

كما أعرب المدير التنفيذي لشركة إيني عن تقديره للجهود الاستثنائية التي قامت وتقوم بها الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وكل العاملين بقطاع النفط الليبي، والمحافظة على المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية، مؤكداً بأن شركة ايني ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ، مشيراً بأنها احد ابرز حلفائنا حول العالم.