تراجع ملحوظ في إصابات “كورونا” اليومية في ليبيا

في تراجع ملحوظ بعدد الإصابات اليومي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 257 حالة جديدة، و122 حالة مخالطة، من أصل 3,565 عينة تسلّمها المركز من 14 مختبرًا.

وبالمقابل؛ سجّل المركز 552 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ لترتفع حصيلة حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى 53,818 حالة، بحسب البيان الدوري الصادر عن المركز الوطني.

وأشار المركز إلى ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 1,183 ، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا للأرقام الواردة ضمن البيان؛ فقد بلغ إجمالي إصابات “كورونا” في ليبيا كعدد تراكمي 82,809 حالة، بينها 27,808 حالة نشطة.

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