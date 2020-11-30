“معيتيق” يؤكد على زيادة معدل التبادل التجاري مع تونس‎

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أمس، سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا، أسعد العجيلي، وفقًا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار “معيتيق”، خلال اللقاء، إلى ضرورة العمل على زيادة معدل التبادل التجاري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات مرور المسافرين عبر المنفذيْن الليبي والتونسي.

من جانبه، أكد “العجيلي” على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلديْن الشقيقيْن، بينما شدّد “معيتيق” على أهمية العلاقات الأخوية مع تونس.

وفي السياق ذاته، رحّب نائب المجلس الرئاسي بعملية استئناف عمل سفارة تونس بطرابلس، واستئناف الرحلات الجوية بين البلديْن.

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