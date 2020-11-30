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العامة للكهرباء: تواصل أعمال السرقة والنهب سبب رئيس في انقطاع التيار

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استنكرت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، “أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر بإدارة توزيع الجفارة، وأسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر بإدارة توزيع المرقب”.

وأشارت الشركة بأن مثل هذه التعديات تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المناطق وتكبد الشركة خسائر جسيمة وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة.

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الشركة العامة للكهرباء طرابلس ليبيا

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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