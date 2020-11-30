عمداء بلديات الحكومة الليبية يناقشون المشاكل التي تعترض أعمالهم

أخبار ليبيا24

ناقش عمداء البلديات التابعة للحكومة الليبية اليوم الإثنين خلال الاجتماع الذي استضافته بلدية طبرق المشاكل التي تعترض أعمال البلديات من نقص الميزانية وكذلك القانون رقم 59.

وطالب عمداء البلديات بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة ووزير الحكم المحلي ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وناقش عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب والمرج ودرنة وأجدابيا والقيقب وجردس والكفرة وأم الرزم والقبول والزويتينة والبيضاء توكرة والأبرق ووردامة والساحل وشحات عمل الإدارة المحلية والتشريعات والإيرادات المحلية.

وعلى هامش الاجتماع تم إجراء مقابلة عبر الإنترنت مع منسقة مبادرة نقوسيا حول استراتيجيات عمل الاتحاد الاوربي مع البلديات الليبية 2020 – 2027 بينيديتا.