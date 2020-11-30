وزير التعليم يرأس الاجتماع الدوري الـ5 للمجلس الأعلى للتعليم العالي

عقد بقاعة الاجتماعات في مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي، الاجتماع الدوري الـ5 للمجلس الأعلى للتعليم العالي، برئاسة وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، والذي ناقش أسس ومعايير قبول وتنسيب الطلبة الجدد، والقدرة الاستيعابية للجامعات.

بالإضافة إلى استعراض مشاريع ميزانية التحول للجامعات للعام الدراسي 2020-2021، واعتماد لائحة التعليم عن بعد، والتأكيد على اتباع الترتيبات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل اللجنة الطبية الاستشارية، حفاظا على صحة الطلبة والكادر التعليمي.

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