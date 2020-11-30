ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 November, 2020

وجّه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ،اليوم الاثنين ،خطابا إلى عدد من كبار المسرولين في الدولة ،من أجل عقد اجتماع تقابلي عاجل ،صباح يوم غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

وأشار السراج في خطابه ،إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية، وفق قوله.

وأوضح السراج في خطابه، أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة عل عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحر والمزيد من التشظي والاتفصال، بحسب نص الخطاب.

و وجّها الخطاب إلى كل من :

رئيس مجلس النواب

رئيس المجلس الأعلى للدولة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

القائم بأعمال النائب العام

محافظ مصرف ليبيا المركزي

رئيس ديوان المحاسبة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وزير التخطيط المفوض

وزير المالية المفوض

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط