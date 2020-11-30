القبض على ليبيين اثنين بتهمة اختطاف امرأة في مالطا

ألقت الشرطة المالطية القبض على ثلاثة أشخاص، رجلان ليبيان، وامرأة مالطية، بدعوى اختطاف امرأة لبنانية وطلب فدية من ذويها لإطلاق سراحها.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على الضحية في غضون ساعات قليلة داخل شقة في بوجبة، وفق ما نشره موقع «نيوز بوك» المالطي.

طلب فدية

وبحسب رواية الموقع نفسه، قدم نجل الضحية محضرًا للشرطة يوم السبت حوالي الساعة 7 مساءً يقول فيه إن رجلاً ليبيًا اتصل به وطلب فدية إذا أراد رؤية والدته مرة أخرى. وفي أعقاب عملية حساسة قادتها وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة وشرطة منطقة مسيدا ووحدة التدخل السريع، عُثر على المرأة اللبنانية البالغة من العمر 50 عامًا والتي اختُطفت من منزلها في مسيدا، داخل شقة في بوجبة.

ولاحقا، اعتقل ضباط من وحدة التدخل السريع مواطنين ليبيين في سليمة، كما عثر ضباط من وحدة الجرائم الكبرى بالشرطة على المرأة التي تحتجزها المرأة المالطية في شقة بطريق برنابا في بوجبة. ونُقل المتهمون الثلاثة إلى سجن الشرطة في فلوريانا.

وفُتح تحقيق قضائي في القضية، ومن المقرر أن يمثل الأفراد الثلاثة أمام القضاء في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وسيتهم مفتشو الشرطة الثلاثة بالاختطاف والاعتقال غير القانوني والتسبب في الترهيب باستخدام العنف وتهم أخرى، وفق الموقع المالطي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا