الثني يطلع على خطة وزارة التعليم حتى العام 2025

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة التعليم لتنظيم التعليم العالي للأعوام 2020 – 2025 ، وذلك خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي فاطمة الغالي، بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم والمختصة بتطوير وتنظيم التعليم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات، من تطوير المدارس والمنهج الدراسي، وعمل دورات للمعلمين للرفع من كفائتهم وإجراء إمتحانات لقبول الطلبه خاصة طلبة الجامعات، مع التأكيد على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة.

من جهته، قدم مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم والمسؤول عن إدارة مشروع التعليم الإلكتروني، عرضا مرئيا يوضح فيه بداية المشروع وأهم ما تحقق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وتضمن العرض إجمالي المتدربين الذين تم تدريبهم عن بعد والبالغ 536 متدربا، قام بتدريبهم عدد من المعلمات والمعلمين المتطوعين تحت اسم فريق مبادرون.

وأوضح أن المشروع يعتبر الآن في طور دراسة عينات من مختلف مناطق ليبيا من طبرق شرقا إلى سرت غربا وصولا إلى سبها، وذلك لوضع خطة متكاملة للانتقال للمرحلة الثانية وهي إنشاء مدرسة افتراضية لكل مدرسة قائمة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه بداية العام القادم 2021 ، لافتا إلى أن هدف المشروع الرئيسي هو تحويل كافة مؤسسات الدولة إلى النظام الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع لم تكلف خزينة الدولة أية مبالغ مالية، مؤكدا أن العمل كان تطوعيا من العاملين بقطاع التعليم في بداية جائحة كورونا.

واستعرض التقرير المرئي نظام الشهادات العامة، حيث أوجز العرض المنظومة ومميزاتها والأسباب التي دفعت إلى التغيير من المنظومة السابقة إلى النظام الحديث وتتمثل في صعوبة استخدام بعض الواجهات والتكلفة المالية الباهضة التي كانت تتحملها الوزارة سنويا منذ 2014 وحتى 2019 ميلادي.

وأكد الحاجة إلى نظام موحد يجمع كافة مراحل العمل داخل إدارة الامتحانات، لافتا إلى أن المنظومة السابقة تقدم خدماتها بنظام الاشتراك السنوي أما النظام الحديث يمنح الوزارة الحقوق الكاملة “شراء لمرة واحدة.