اجتماع موسع في بلدية سرت لبحث مشاكل المدينة ومعالجتها

عقد بقاعة الاجتماعات في بلدية سرت، اجتماع موسع بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر وأعضاء المجلس، واللجنة المكلفة من ديوان مجلس النواب برئاسة مدير إدارة المجلس علي الشامي.

وقال الناطق الرسمي للمجلس التسييري لبلدية سرت، إن الاجتماع خصص لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات حصر المقرات الإدارية التابعة للسلطة التشريعية في سرت واستلامها، بالإضافة إلى المختنقات التي تواجه مدينة سرت وأهلها، خاصة تأخر ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، وشح السيولة ونقص الإمداد الدوائي.

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