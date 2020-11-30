الفرجاني: بوادر اتفاق غريب بين مجلسي النواب والدولة

قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني اليوم الاثنين إن هناك بوادر اتفاق بين أعضاء لجنة 13+13 التي تضم ممثلين عن مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

وقال الفرجاني في منشور له عبر موقع “فيسبوك” “اليوم اجتماع 13+13 مجلس النواب مع “ما يسمى” مجلس الدولة وبوادر اتفاق قريب انشالله”.

وكان اليوم الاثنين قد شهد انطلاق أعمال الجلسة الرابعة للحوار الليبي، بين وفدي أعضاء البرلمان وأعضاء ما يسمى بمجلس الدولة، بمنتجع الهوارة بطنجة والذي اختتم فيه مجلس النواب اجتماعاته التشاورية ، ، بدلا من منتجع بوزنيقة ،الذي عقدت فيها الجولات السابقة.

ويسعى المجتمعون لاستثمار نجاح لقاء مجلس النواب للوصول الى مزيد من التقدم في عدد من المجالات السياسية وإيجاد حلول شاملة للأزمة الليبية.

وبحسب الاوساط المقربة من الاجتماع ومصادر اعلامية، فإن الاجتماع سيركز على المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيتمّ الاتفاق عليه برعاية أممية.

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