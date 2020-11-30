«طبرق الطبي» يستأنف إجراء العمليات الجراحية بعد توقف اضطراري بسبب «كورونا»

أجريت، اليوم الاثنين، أولى عمليات جراحة القلب المفتوح للكبار، بعد توقف دام لنحو عام كامل، على نحو اضطراري، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء إجراء الجراحة بورشة العمل الثانية التي انطلقت بالمركز طبرق الطبي لسيدة تبلغ من العمر (40) سنة وكانت تعاني من ضيق في التنفس.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز خالد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الورشة «تستهدف إجراء مايقارب عن (20) حالة لعمليات جراحة القلب المفتوح للكبار (إجراء أول عمليات) جراحة القلب المفتوح للكبار».

وأوضح أن المريضة «كانت تعاني من ضيق في التنفس بسبب ضيق في الصمام الأورطي وضيق في الصمام الميترالي حيث تم تغير هذه الصمامات بصمامات ميكانيكة بنجاح». وذكر أن الورشة عقدت وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة، وبدعم من لجنة توطين العلاج بالداخل بمركز طبرق الطبي.

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