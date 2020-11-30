شرطة مالطا تعتقل ليبيين اثنين بتهمة محاولة خطف لبنانية

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الشرطة في مالطا، عثرت على سيدة لبنانية مخطوفة في شقة بشارع برنابا ببويبة، كانت محتجزة من قبل امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم الاحتفاظ بها كفدية.

يذكر أنه أول أمس السبت، تلقت الشرطة في مالطا، مكالمة هاتفية من رجل أفاد بأن شخصًا ليبيًا اتصل به، وهدده بأنه إذا لم يدفع مبلغًا من المال فلن يرى والدته بعد الآن.

وتوصلت تحقيقات الشرطة في مالطا، إلى اختطاف المرأة تم من منزلها، وعليه تم اعتقال رجلين ليبيين يبلغان من العمر 43 و 36 عامًا من قبل وحدة التدخل السريع في “سليمة”.

وتم القبض على الأشخاص الثلاثة وتم اقتيادهم إلى سجن القيادة العامة للشرطة في فلوريدا، كما تم فتح تحقيق قضائي في القضية، وتوجيه اتهامات بالخطف والتهديد باستخدام العنف وتهم أخرى.

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