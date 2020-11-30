أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تتجاوز حاجز 82 ألف إصابة

في آخر تحديث يومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانه رقم مئتين وثلاثة وستين، استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسا وستين عينة، تبينت منها ثلاثمئة وتسع وسبعون عينة موجبة، توزعت على مئتين وسبع وخمسين جديدة، ومئة واثنتين وعشرين مخالطة.
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قناة ليبيا
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