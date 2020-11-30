السراج يدعو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ «المركزي» لمناقشة تجميد الإيرادات النفطية

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عشرة من المسؤولين رفيعي المستوى، من جهات اقتصادية، وقضائية، وسياسية، ورقابية، لحضور اجتماع غدًا الثلاثاء، «لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال».

وقال السراج مخاطبا المدعوين للحضور، وفق نص دعوته التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها: «إيماءًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤولية التاريخية، فأنتم مدعوون لحضور الاجتماع التقابلي المزمع عقده صباح يوم الثلاثاء الموافق 01 ديسمبر 2020 على تمام الساعة 10:30 بمقر مجلس الوزراء بطرابلس».

وشملت قائمة المدعوين للحضور كل من: رئيس مجلس النواب (المجتمعين في طرابلس)، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التخطيط المفوض، ووزير المالية المفوض، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط..

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