السراج يدعو عددا من المسؤولين في حكومة الوفاق لبحث أزمة تجميد الإيرادات النفطية

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم الاثنين، بتوجيه خطاب إلى رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرقابية لحضور اجتماع تقابلي عاجل غدا الثلاثاء.

وأوضح السراج، أن هذا الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية، لا فتا إلى أن هذه الدعوة تأتي بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي.

ووجه السراج خطابه إلى كل من، رئيس مجلس النواب الموازي، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التخطيط المفوض، ووزير المالية المفوض، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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