“زهاء البرعصي”: يجب تمثيل المرأة بنسبة 50% من المناصب الليبية

قالت الرئيس السابق لهيئة المرأة والطفل زهاء البرعصي إن المرأة تستطيع تولي جميع المناصب، وطالبت برفع نسبة تمثيلها لـ50%.

وأضافت البرعصي في لقاء عبر قناة “العربية الحدث”، رصدتها “الساعة 24”: “نعاني من إقصاء دور المرأة في ليبيا وتهميشه، وتنتشر النظرة الذكورية، وفي الجانب التنفيذي والتشريعي بالكاد نرى سيدات يتقلدن مناصب سيادية بالدولة”.

وتابعت: “نرحب بنسبة 31%، ونرحب بأكثر من ذلك، فالمرأة في ليبيا نصف المجتمع، ونطالب بنصف المجتمع خاصة في المناصب التشريعية لأن 30% ثلث معطل لم يستطع المجلس التشريعي إقامة مشروع للنهضة بالمرأة”.

وواصلت البرعصي: “المرأة الليبية تستطيع أن تقود كل المناصب ونطمح أن تقود المرأة كل المناصب في الدولة لا يوجد استثناء، فيجب أن نحترم نصف المجتمع”.

واستكملت الرئيس السابق لهيئة المرأة والطفل: “ناضلنا كثيرا لإنشاء الهيئة العامة للمرأة والطفل، ثم ألغيت بين عشية وضحاها فتقزم دور المرأة”.

وفي تجاهل لوزيرة الشؤون الاجتماعية، زعمت البرعصي: “أنه لا توجد في الحكومة الليبية مقاعد تمثل المرأة في إدارة إحدى المؤسسات”.

استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا بسعادة مشوبة بالحذر توافق المجتمِعات في ملتقى تونس للحوار الليبي، على تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية التشريعية، والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدة أنه «آن الأوان للتوقف عن إقصاء المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور سياسي حقيقي».

وتوافقت المجتمِعات في ملتقى تونس للحوار الليبي، على تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية التشريعية، والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%.