“السراج” يدعو “الكبير” وصنع الله والمشري وسبعة آخرين لاجتماع حول “إيرادات النفط”

دعا رئيس ‫المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ‫فائز السراج‬ إلى اجتماع غدا الثلاثاء لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول الناجحة لحل الأزمة.

ووجه السراج، كتابا اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، تضمن دعوة إلى اجتماع الغد، لكل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي.

كما ضم كتاب السراج دعوة كل من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.