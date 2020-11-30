رئيس هيئة الكهرباء بنغازي يستقبل وفد شباب ومشائخ قبيلة الجوازي

استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري في مكتبه في مقر الهيئة بمدينة بنغازي وفداً من مشائخ وشباب قبيلة الجوازي ، حيث أثنى وفد القبيلة خلال هذا اللقاء على جهود الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية من خلال المشاريع التي تقوم بها من أجل حل كافة المشاكل وإيجاد الحلول العاجلة لها الأمر الذي في أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية

وفي نهاية اللقاء قام الوفد الممثل لقبيلة الجوازي بتكريم رئيس الهيئة الدكتور فخري المسماري وذلك بمنحه درعاً لقاء جهوده المستمرة من اجل الارتقاء بقطاع الكهرباء.