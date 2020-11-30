قلمة: لا بد من تقديم تنازلات لتوحيد مجلس النواب

أعلن عضو مجلس النواب صالح قلمة، عن أن الدعوة التي وجهتها المغرب لتوحيد مجلس النواب وقع عليها خلاف، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان تسلم الدعوة متأخرة جدًا بالتزامن مع دعوة مصر لاجتماع للبرلمانيين.

وشدد قلمة، على ضرورة تغلب النواب على الخلافات مع وجود التنازلات،معتبرًا أن الخلاف عميق وقانوني ولا يمكن أن يجتمع مجموعة في مجلس النواب ويتخذوا رئاسة للمجلس بطريقة ما.

ولفت قلمة إلى أنه من ناحية منطقية إن كان الموضوع والهدف تغيير الرئاسة، فيجب اجتماع المجلس وعلى ضوء اللائحة الداخلية يمكن تغييرها.

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