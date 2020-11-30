19 من عمداء البلديات يجتمعون في طبرق لبحث ملف الإيرادات المحلية

شهدت طبرق، اليوم الاثنين، اجتماع 19 من عمداء البلديات بفندق دار السلام بالمدينة، لمناقشة عمل الإدارة المحلية، وعدد من الملفات.

والعمداء الذين شاركوا في الاجتماع يمثلون بلديات: طبرق، وامساعد، وبئر الأشهب، والمرج، ودرنة، وأجدابيا، والقيقب، وجردس، والكفرة, وأم الرزم، والقبة، والزويتينة، والبيضاء، وتوكرة، والأبرق، وردامة، والساحل، وشحات، وانتلات، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

واستقبل عميد البلدية فرج بوالخطابية الاجتماع، مرحبا بالضيوف، قبل أن ينخرطوا جميعا في مناقشة آليات عمل الإدارة المحلية والتشريعات المتعلقة بها، وكذلك ملف الإيرادات المحلية.

وشاركت في الاجتماع عبر الإنترنت، منسقة مبادرة نيقوسيا، حول استراتيجة الاتحاد الأوروبي مع البلديات الليبية (2020 – 2027).

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