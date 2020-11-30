“بدر الدين”: ليس لي مشكلات مع أي أحد تسبب في اختطافي أو استيقافي

نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار ما نشرته وسائل إعلام تابعة للمليشيات المسلحة عن اختطافه.

وبث بدر الدين مقطعا مرئيا عبر صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وقال خلاله: “اليوم الإثنين 30 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. رجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير، شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية، ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأضاف: “هذه الحقيقة.. (أما) الإشاعات اللي طالعة في فيسبوك أنه تم اختطافي؛ الحمد لله رجعنا من الحملة ومفيش منها قصة الاختطاف هذه.. الآن أنا في مكتبي أمارس في مهامي.. وبالمناسبة نشكر كل من سأل علينا وكل من اتصل واطمأن علينا.. الحمد لله الأمور طيبة.. وما عندنا مشكلة مع أي واحد تسبب في اختطافنا أو في استيقافنا.. بارك الله فيكم جميعًا.. ونسأل الله السلامة للجميع”.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للمليشيات، رصدتها “الساعة 24″، في وقت سابق اليوم الاثنين أنباء عن اختطاف بدر الدين في قصر بن غشير جنوب طرابلس.