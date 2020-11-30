إطلاق مبادرة لتوفير كمامات ومعقمات لمطار سبها الدولي

أطلق أحد العناصر الطبية العاملة في مركز العزل الطبي بسبها، الشاب علي السعيدي، مبادرة لتوفير الكمامات والمعقمات لمطار سبها الدولي، لضمان استمرار الملاحة الجوية فيه بشكل آمن لجميع المسافرين عبر المنفذ الجوي، مبادرة الشاب علي لقيت استجابة لدى عدد من الشركات المحلية، والتي وفرت عشرين ألف كمامة مجانا لصالح المطار إضافة لأجهزة التعقيم.

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