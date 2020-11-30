ليبيا الان

وزير العدل: يجب إدارة ملف الهجرة باحترافية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

أكد وزير العدل محمد لملوم اليوم الاثنين خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية المشكلة من مجلس النواب الموازي على ضرورة إدارة ملف الهجرة باحترافية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن اللجنة أطلعت لملوم على سير أعمالها، وأوضحت ما خلصت له من نتائج في شرح مفصل، وأكد الوزير على ضرورة إدارة ملف الهجرة باحترافية  لما لهذه الظاهرة من مخاطر وآثار سلبية على ليبيا تستلزم حسن الإدارة وضبط الحدود.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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