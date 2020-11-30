دعوة المتضررين من حرب طرابلس لـ”حجز الإسمنت”

دعت الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، المواطنين الذين تضررت منازلهم بسبب الحرب في جنوب طرابلس، والراغبين في حجز 300 كغم من الإسمنت لصيانة منازلهم، بتقديم المستندات المطلوبة.

وقالت الشركة إنه على المواطنين الواردة أسماؤهم في القوائم المحالة من الإدارة العامة للدعم المركزي إلى الشركة، تقديم المستندات إلى مقر إدارة مجمع سوق الخميس المسيحي للإسمنت لإتمام عملية الحجز.

والمستندات المطلوبة هي إفادة بالرقم الوطني معتمد من السجل المدني، ومحضر جمع استدلالات من مركز الشرطة الواقع في النطاق المكاني للمنزل المتضرر، إلى جانب إحضار إيصال سداد قيمة نقل الإسمنت من إحدى شركات النقل وجلب 2121 دينارا، وإثبات هوية.

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