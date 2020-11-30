الحكومة المؤقتة تطالب باحتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائدها لحين إيجاد آلية عادلة لتوزيعها

طالبت الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين بضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائدها في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين وجود آلية لتوزيعها العادل.

وجددت الحكومة في بيان لها مطالباتها السابقة بتوزيع عادل للنفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.

وأكد البيان أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال المدة الزمنية الماضية، وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.

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