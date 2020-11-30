اختطاف وكيل وزارة صحة الوفاق عبدالرحمن عمير

أكدت مصادر إعلامية متطابقة ،مساء اليوم الاثنين ،اختطاف وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبدالرحمن عمير، في طرابلس ،حيث قامت عناصر مسلّحة باعتراض سيارته بمنطقة القصر و اقتادته إلى جهة غير معلومة.

و ذكرت ذات المصادر ،إن عمير كان متوجهاً إلى منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة رفقة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، لإطلاق حملة توعية من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن المسلحين الذين كانوا يستقلون عددا من المركبات ومدججين بالأسلحة، أوقفوا موكب المسؤولين، وعند التعرّف على عبدالرحمن عمير اقتادوه إلى جهة غير معلومة، وتركوا النجار في حال سبيله.

وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية الدكتور بدر الدين النجار ،نفى في وقت سابق ما راج من أنباء ،حول تعرّضه للاختطاف من قبل مجموعة مسلّحة.

و ظهر الدكتور بدر الدين النجار ،في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ،عقب مشاركته في انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير ،مؤكدا أن ما روّج من إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطافه عاري من الصحة.

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