سرقة 8300 متر أسلاك بدائرة توزيع الكريمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 November, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 8300 متر من أسلاك الكهرباء من عدة خطوط بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس بشارع سيدي سليم.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مجموعة من اللصوص قامت بسرقة أسلاك كهرباء من عدة خطوط بدائرة توزيع الكريمية في اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة مسافة 3500 متر اسلاك ضغط عالي وكذلك اتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة مسافة 2000 متر اسلاك ضغط عالي وأيضا اتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي مسافة 1600 متر وكذلك خط الجدي من فرعية البصريات مسافة 1200 متر .

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة بكل دوائر العمل تقوم بإصلاح الأعطال الناتجة عن أعمال السرقة داعية الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون.